Следующим премьером должна стать Тимошенко - прогноз астролога

Следующим премьер-министром должна стать Юлия Тимошенко, на это указывает ее персональный гороскоп.

Об этом сообщила ведический астролог и консультант Виктория Бардадым в своем видеоблоге.

"Для Юлии Тимошенко - сейчас особый год, когда она находится под наблюдением планет - "кармических учителей". Я думаю, что у нее впереди большое будущее, если она очень грамотно будет распоряжаться своей жизнью и выполнять свои кармические задачи", - сказала Бардадым.

Астролог добавила, что карма Тимошенко связано прежде всего с властью:

"Сатурн способствует строгости и внутреннему перфекционизму. Юпитер добавляет уверенности. У нее все получится, и она будет своей мудростью делиться с окружающими ... Сатурн с Венерой находятся в таком расположении, что этот человек имеет большую цель и стремительное движение по карьерной лестнице", - отметила она.

Астролог также описала характер Юлии Тимошенко.

"В этом человеке соединены две разные личности - сильная леди в окружении мужчин, которая умеет управлять и вести за собой, и одновременно очень тонкая и нежная натура, которая может расплакаться. Она родилась женщиной, чтобы быть мягкой, нежной и очень грамотно вести людей мудростью за собой", - подытожила астролог.