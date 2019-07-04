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Готов уступить Путину: в Украине засомневались в добрых намерениях Зеленского

четверг, 04 июля 2019, 21:21
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Президент Украины Владимир Зеленский ради мира с Россией готов пойти на уступки, причем односторонние.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" высказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

"Сегодня утром (4 июля, - прим. ред.) господин Коломойский вообще заявил, что конфликт на Донбассе - это внутренние дела Украины, а Россия ничего не инициировала и вообще не у дел. Если Зеленский думает хотя бы наполовину так - это опасная политика для Украины. Во-первых, я с нетерпением жду его реакцию на слова Коломойского. А во-вторых, я вижу, что он очень хочет помириться с Россией на Донбассе и для этого готов на односторонние уступки России", - пишет он.

По его словам, то, что делает Владимир Зеленский по линии внешней политики, вообще трудно назвать политикой.

"Он только знакомится с тем, что такое политика. Но уже есть конкретные представления о том, что он хочет сделать с конфликтом на Донбассе. Но это не значит, что он занимается внешней политикой. Даже при самых благих намерениях ему надо очень много времени, чтобы с ней разобраться. Но наличие добрых намерений у меня вызывает сомнения. Потому что то, что хорошо для господина Зеленского или господина Коломойского - не всегда хорошо для Украины", - добавил Арестович.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Конец будет один: что делать Зеленскому с предложением Путина.

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