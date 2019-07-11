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Шаг к укреплению страны: Яценюк объяснил важность принятия нового Избирательного кодекса

четверг, 11 июля 2019, 14:53
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Принятие Верховной Радой нового Избирательного кодекса - важная реформа, которая является важным шагом на пути институциональных изменений в Украине.

Об этом написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook.

"Сделан очередной шаг к институциональному укреплению Украины. Открытым спискам быть. Честность и демократичность избирательного процесса делает Украину сильнее", - подчеркнул лидер партии.

Он отметил, что это голосование в парламенте было сложным.

"Парламент, который отправлен на досрочные выборы, испытывает недостаток голосов. Тем более ценным является то, что даже при таких обстоятельствах Избирательный кодекс принят", - отметил глава "Народного фронта".

Арсений Яценюк выразил благодарность фракции "Народного фронта" за плодотворную работу над кодексом и за результативное голосование.

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