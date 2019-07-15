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Убийцы животных: активисты рассказали об увлечениях кандидатов в депутаты Дубневича и Кальцева

понедельник, 15 июля 2019, 16:57
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Защитники животных запустили флешмоб #КандидатиВбивціТварин, чтобы собрать и систематизировать информацию о кандидатах в депутаты, которые хвастались на камеру убитыми животными.

Об этом написала в соцсети активистка Юлия Шаболтас.

Шаболтас опубликовала фото Владимира Кальцева и Богдана Дубневича с трупами животных.

"Предлагаю флэшмоб с хэштегом #КандидатиВбивціТварин. Эти люди не должны быть в Верховной Раде. Преступления против животных - не менее отвратительные, чем преступления против людей или государства. Просьба распространить этот пост и сбрасывать мне информацию о других кандидатах, замеченных в жестоких убийствах животных. Не будьте равнодушными!", - написала активистка.

Она напомнила, что в сети активно обсуждают фото с охоты Владимира Кальцева, который баллотируется по списку "Оппозиционного платформы – За жизнь". Активистка уточнила, что он – не единственный любитель охоты среди кандидатов.

"Сеть возмутила информация о кандидате в нардепы Владимира Кальцева и убитым львом. Но разве он один такой? Есть такой депутат и одновременно кандидат в 118 округе на Львовщине на получение мандата в Раде следующего созыва - Богдан Дубневич. Немного погуглила, нашла фото с кровавого сафари", - добавила Шаболтас.

Она призвала собирать всю информацию о кандидатах-убийцах животных и публиковать ее под единым хэштегом.

Ранее в сети появились фото Кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимира Кальцева, где он позировал с убитыми на сафари животными.

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