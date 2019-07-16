Журналист рассказал о годовых тратах нардепа Рыбалки на отдых

Народный депутат Сергей Рыбалка потратил на отдых в 2018-м больше, чем заработала вся его семья за целый год.



К такому выводу пришёл журналист-расследователь на своей странице в Facebook, добавляя, что согласно декларации нардепа, его доходы составили почти 3,9 млн грн, тогда как расходы на люксовые курорты моли составить – 4,2 млн грн.



Судя по расходам Сергея Рыбалки, народный депутат копирует стиль жизни звезд шоу-бизнеса, покупая билеты на самолет по 50 тысяч гривен и выбирая модные пятизвездочные курорты, считает журналист.



"В то время, когда проходят заседания парламентского комитета, Сергей Рыбалка или затоваривается в Париже, или рассекает на лыжах в Буковеле, или загорает в Дубае. А время, которое отведено депутатам для работы с избирателями, Рыбалка проводит на пляжах Бали и на танцах в клубах Ибицы. Неплохо шикуют избиратели, если Рыбалке приходится вести депутатский прием на таких курортах", - пишет Воронков.



Журналист выдвигает версию, что Рыбалка может скрывать нелегальные доходы.



"Именно сейчас Служба безопасности Украины ведет расследование фактов легализации (отмывания) Рыбалкой С.В. доходов, полученных преступным путем в результате деятельности семейной компании "Снэк Экспорт", - пишет расследователь.



Дмитрий Воронков прикрепил к своему посту документальные подтверждения расходов Рыбалки и сообщил, что написал заявление о преступлении в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство и проверить указанную информацию.