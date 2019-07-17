Участник АТО пригласил Зеленского проинспектировать аварийную свалку на Полтавщине: видео

Президенту Владимиру Зеленскому стоит поехать на Макуховскую свалку на Полтавщине, где существует угроза экологической катастрофы.

Об этом в эфире "Прямого" заявил блогер, писатель и участник АТО Дмитрий Вовнянко.

"Я хотел бы обратиться к президенту Зеленского, вместо того, чтобы воевать с Верховной Радой, было бы полезнее съездить на Макуховскую свалку. Там формируется зона экологического бедствия, пытаются построить мусорный завод и вокруг него кипят страсти. Народный депутат Юрий Бублик эту проблему обещал решить еще в 2012 году. За это время проблема так и не решена. Поэтому я думаю, что Владимиру Зеленскому идеально было бы съездить туда и навести там порядок", - сказал он.

Макуховская свалка у реки Коломак - практически зона экологического бедствия. Хранятся на ней больше 6 млн тонн отходов, а мусор туда свозят из Полтавы и района. Жидкие вещества, стекающие из отходов,отравляют землю и воду. Активисты организации "Комитет народного контроля Полтавщины" еще в 2014 говорили, что подземные воды вокруг свалки отравлены настолько, что пить их нельзя не только людям, но и животным.

На свалке регулярно вспыхивают пожары, за 4 года она горела 5 раз. В этом году свалка горела трижды - в феврале, и два раза в мае. Перегнивание отходов вызывает выделение метана и одновременно - рост температуры, что приводит к возгоранию. В результате пожаров в атмосферу попадают продукты сгорания пластмасс, полиэтилена и другие токсичные вещества. Все это отражается на здоровье полтавчан.

Решить проблему Макуховской свалки обещал народный депутат Украины Юрий Бублик, поскольку она находится на его 145 избирательном округе. Участник АТО Дмитрий Калинчук обвинил нардепа в создании под Полтавой зоны экологического бедствия, которую назвал "малым Чернобылем".

"В октябре 2018 Полтавская ОГА приблизилась к решению проблемы свалки - решили строить мусороперерабатывающий завод. Инвестора для этого привлечь не получалось, было решено, что деньги частично выделят из экологического фонда ОГА, а частично нардеп Бублик обеспечит привлечение средств, которые ежегодно выделяются парламентом в качестве субвенции на развитие регионов. Ждать дальше было некуда - местные депутаты готовы свалку закрыть, а когда это произойдет - Полтава в мусоре утонет. Но строить завод решили не на территории Ковалевской сельрады (где руководит брат господина Бублика), а в другом месте. А завод - это инвестиционная привлекательность, экономические выгоды, и тому подобное. И вот с тех пор - как отрезало. Нардеп Бублик выдвигает к новому заводу такие требования, что по факту построить его нельзя . Очевидно - речь идет о шантаже, с вполне конкретной экономической составляющей", - утверждает Дмитрий Калинчук.