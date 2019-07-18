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В "Батькивщине" заявили, что имеют план и команду, чтобы обеспечить быстрый результат работы в Раде

четверг, 18 июля 2019, 17:39
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У "Батькивщины" есть проверенная команда и пошаговый план действий: как снижать тарифы, как поднимать пенсии, как стимулировать развитие экономики.

Об этом заявила Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос ведущих о ее отношении к тому, что среди кандидатов ЦИК зарегистрировано более пятисот безработных.

"Мы знаем, как снижать тарифы, как поднимать пенсии, как стимулировать развитие экономики. Все это позволит компенсировать недостаток опыта и компетентности у депутатов, которые впервые попадут в парламент. Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы в новой Раде преобладали люди, которые никогда и нигде не работали", - сказала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко подчеркнула, что ее фракция предлагает сразу после подведения итогов выборов сформировать "коалицию действий" и провести изменения в интересах людей, не теряя ни минуты.

"Нам нужна поддержка избирателей, чтобы дать быстрый результат", - сказала председатель партии.

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