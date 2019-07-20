В Лавре помолились за мир и будущее Украины

В Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской Лавры состоялся молебен за мир и будущее Украины.

Об этом сообщают на сайте "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Молебен отслужил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павел.

"Я призываю всех, дорогие братья и сестры, к одному: миру и любви, чтобы мы объединились, чтобы мы молились друг о друге, не видели в своем ближнем врага, потому что враг у нас один – наша гордыня, диавол, который сеет в нашем сердце смуту. Господь даёт людям быть и руководителями, и президентами либо за заслуги, либо за попущение Божье. И сегодня, я обращаюсь ко всем, кто идёт во власть – быть христианами и без Бога в душе не начинать никаких дел. Законы принимать для людей, а не против них", – сказал он.

Также в богослужении приняли участие и представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Мы молились сегодня за мир, за то чтобы наступило благоденствие в нашей стране. За то, чтобы закончилась эпоха войны. Эпоха бедности и бездарности, которая охватила страну в последние 5 лет. Чтобы страна вернулась к нормальной жизни. Чтобы человек чувствовал себя защищенно и уверено. Ради этого мы пришли сюда сегодня", – сказал Юрий Бойко.

По словам одного из лидеров партии Сергея Левочкина, в храм их привели "душа и сердце".

В молебне токже приняли участие народные депутаты Украины, депутаты местных советов, кандидаты-мажоритарщики от партии.