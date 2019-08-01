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Кличко требует расследование от НАБУ, чтобы поймать Богдана на лжи - эксперт

четверг, 01 августа 2019, 20:13
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Обращение мэра Киева Виталия Кличко в НАБУ с требованием начать расследование заставило общественность усомниться в заявлениях главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Владимир Макаровский.

"Виталий Кличко обратился в НАБУ с требованием начать производство по заявлению Андрея Богдана о предложении ему взятки. Это сильный поступок, которым Кличко четко и ясно показывает всю голословность обвинений Богдана, которые направлены только на то, чтобы по-рейдерски забрать Киев у киевлян", - считает он.

Политический эксперт подчеркнул, что этим обращением Кличко хочется поймать Богдана на лжи.

"Кличко не боится обвинений Богдана. Об этом и говорит тот факт, что он сам обратился в правоохранительные органы. Если Богдану и правда предлагали взятку, то почему он сам не пошел в НАБУ? Может, потому, что он просто балабол, как и все бывшие регионалы? И может глава Офиса президента только делать громкие заявления, а не бороться с коррупцией. В принципе, повторюсь, чего еще ждать от экс-регионалов, которые давно заслужили славу врунов, гопников и балаболов", - отметил Макаровский.

Он также подчеркнул, что из сложившейся ситуации можно сделать только один вывод - Кличко уверен в своей правоте.

"Кличко обратился в НАБУ вместо "потерпевшего" Богдана потому, что уверен в своей правоте. Этим поступком он поставил руководителя Офиса президента в очень неприятное положение. Потому что не будет человек, причастный к преступлению, требовать открыть дело против самого себя. Кличко совершил смелый поступок и обратился в НАБУ, заставив усомниться в обвинениях Богдана, который своим бездействием просто опозорился", - резюмировал Макаровский.

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