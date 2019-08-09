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Земельная реформа и приватизация: Юрий Голик обозначил экономические приоритеты для новой Рады
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Земельная реформа и приватизация: Юрий Голик обозначил экономические приоритеты для новой Рады

пятница, 09 августа 2019, 11:37
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Руководитель программы "Региональное развитие" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) и советник бывшего председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик в своей колонке в издании "Цензор" обозначил шесть экономических приоритетов для новоизбранной Верховной Рады.

"На ближайшие 5 лет для страны вторжение и оккупация и, как следствие, потеря Независимости, останутся проблемой номер один. Но все больше способность Украины сопротивляться и побеждать будет зависеть от соперничества экономик и бизнес-моделей построения государства. К сожалению, прошлый состав Рады оказался неспособен провести сколько-нибудь глобально значимые экономические реформы. Масса прогрессивных, важных и нужных законов годами пылилась в комитетах Рады. Тому отдельными экспертами уже найдена масса "объяснений" - плохой президент, плохие премьеры и Кабмины, народ не тот. Но, если быть до конца честными, сама Рада была на это не способна", - пишет Голик.

По его мнению, три фракции в новой Верховной Раде декларируют свою приверженность экономическим реформам, а, значит, они могут сделать практически все. Для Рады и будущего Кабмина он выделил несколько субъективных экономических приоритетов.

"Первый приоритет: земельная реформа как наиболее доступный инструмент инвестиционного прорыва. При этом не особо важно, какая модель рынка земли будет выбрана. В любом случае это приведет к формированию огромного рынка с массой игроков, понятным активом с ясной ценностью и добавленной стоимостью. Давайте признаем честно - рынок земли в Украине и так есть. Но он полностью в тени. Все, что нужно сделать, легализовать то, что и так функционирует", - заявил он.

Второй приоритет - большая приватизация.

Голик также считает, что необходимо вывести экономические правонарушения из подследственности СБУ и полиции.

Приоритетом для новых народных депутатов должна стать и защита инвесторов.

"Каждый инвестор, заходящий сегодня в Украину в первый раз или реинвестирующий в крупный проект, - настоящий герой. Внутренний это инвестор или внешний - разница небольшая. Но каждая инвестиция должна получать защиту от рэкета или произвола того или иного регулятора. На основе нашего опыта (в Днепропетровской ОГА – Ред.), могу сказать: сопровождать инвестора и давать ему "зеленую карту" для эффективной работы - вполне в силах и законодательной, и исполнительной власти. Важно сделать все, чтобы это происходило автоматически, а не в ручном режиме", - уверен Голик.

Пятый приоритет, по его мнению, - инфраструктурный прорыв на уровне законов и нормативов.

"Речь идет о дерегуляции и демонополизации всего рынка перевозок. Если порты, дороги - автомобильные и железные, аэропорты и аэромаршруты перестанут быть полем коррупции и монополизма, украинская экономика получит максимальный стимулирующий эффект", - заявил он.

И, наконец, шестой приоритет - легализация игорного бизнеса.

"Да, может, неожиданно, но тут комплекс причин. Во-первых, меньше теневого бизнеса - меньше коррупции в политике и правоохранительных органах; во-вторых, больше налогов в бюджеты всех уровней; в-третьих, меньше бесконтрольного и социально опасного формата этих заведений, и, в-четвертых, как и в случае с рынком земли, давайте не будем закрывать глаза и рассказывать, что игорного бизнеса в стране нет", - считает Голик.

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