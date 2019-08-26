У Порошенко назвали участников коалиции в новой Раде

В новом созыве Верховной Рады ожидается следующий состав парламентской коалиции – "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина".

Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, передает РБК-Украина.

Он уточнил, что рабочая группа парламента проголосует за создание коалиции во вторник 27 августа.

"Мы увидели прообраз новой коалиции. Четко видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина", - заявил Герасимов.

Также нардеп пояснил, почему сделал такой вывод.

"Распределялось большинство должностей среди различных фракций. Среди них - оппозиционные. Мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные. Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Мы увидели это в принятых предыдущих решениях", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее партия "Голос" отказалась подавать кандидатуры своих депутатов на роль глав парламентских комитетов, уступив таким образом кресла депутатам партии "Слуга народа".