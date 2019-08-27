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Шоу продолжается: в сети ажиотаж из-за интервью Зеленского актеру из "Слуги народа", видео

вторник, 27 августа 2019, 21:47
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В сети анонсировали интервью президента Украины Владимира Зеленского о первых 100 днях его президентства, которое он дал актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.

Соответствующий видеоанонс опубликован на странице Студия "Квартал 95" в Facebook.

"Уже совсем скоро будет 100 дней, как Владимир Зеленский является президентом Украины. За это время у украинцев появилось много вопросов. Например: что было сделано для страны за это время? Какие СМС пишет Зеленскому Коломойский и что Андрей Богдан постоянно шепчет на ухо?" – говорится в подписи.

В сети тут же стали комментировать интервью главы государства.

Подробнее о главных событиях 100 дней Зеленского, читайте в материалах "Апострофа": Чем запомнился президент Зеленский за первую стометровку: важное, веселое и грустное и Сто дней конфликтов и скандалов: что успел сделать президент Зеленский.

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