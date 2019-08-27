RU  UA  EN

вторник, 27 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 августа

12:35
Названа фамилия главного кандидата Зеленского на пост премьера
12:29
На Землю обрушилась рекордная жара за всю историю: в ООН бьют тревогу
12:25
Осень переносится: прогноз погоды на конец августа и начало сентября
12:24
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona угодила в шорт-лист именитой международной премии
12:20
Здравствуйте, я черт от Богдана: в сети ажиотаж из-за нового "скандала"
12:00
Харви Вайнштейну получил новые обвинения в сексуальном насилии: продюсер отрицает вину
11:54
Готов целовать ноги: сети взорвало фото "раба" Путина
11:46
Где смотреть онлайн Олимпиакос - Краснодар: расписание трансляций
11:44
Приехал удобрять Донбасс: сети разгневало видео признания российского "завоевателя"
11:38
В США умерла знаменитый дизайнер: в ее нарядах блистали Мишель Обама и Деми Мур
11:24
Российский город превратился в настоящий Мордор: фото и видео
11:23
Новая волна 2019: кто из украинских звезд выступил на конкурсе в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Здравствуйте, я черт от Богдана: в сети ажиотаж из-за нового "скандала"

вторник, 27 августа 2019, 12:20
переглянути новину українською

Пользователи сети бурно отреагировали на заявление главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, который назвал "чертом" депутата Киевсовета Сергея Мейзеля, якобы "собирающего дань" в киосках на Троещине в Киеве "от Богдана".

Дискуссия относительно него появилась на странице Богдана в Facebook.

Сам руководитель президентской канцелярии призвал открыть против указанного лица уголовное производство.

"Ребята, этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения. Просьба – напишите заявление в НАБУ или вломите люлей", - написал он.

В комментариях под публикацией пользователи призвали опубликовать список "людей Богдана", а также поделились своими мыслями по поводу схем сбора податей от власти.

Следует отметить, что история с Мейзелем похожа на черный политический пиар и не имеет никаких формальных доказательств – его якобы "сборы" не подтверждены уликами или свидетельствами очевидцев.

Как сообщал "Апостроф", в июле мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Андрей Богдан сообщил ему по телефону, будто новая власть уже назначила уполномоченных выполнять обязанности негласных кураторов Киева.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Чем запомнился президент Зеленский за первую стометровку: важное, веселое и грустное

Бойся, коррупционер: как разоблачители помогут Украине

Деньги, банки, Укрнафта: что хочет Коломойский?

Зеленский назначил известного эксперта новым директором НИСИ: что о нем известно

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: