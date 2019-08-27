Здравствуйте, я черт от Богдана: в сети ажиотаж из-за нового "скандала"

Пользователи сети бурно отреагировали на заявление главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, который назвал "чертом" депутата Киевсовета Сергея Мейзеля, якобы "собирающего дань" в киосках на Троещине в Киеве "от Богдана".

Дискуссия относительно него появилась на странице Богдана в Facebook.

Сам руководитель президентской канцелярии призвал открыть против указанного лица уголовное производство.

"Ребята, этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения. Просьба – напишите заявление в НАБУ или вломите люлей", - написал он.

В комментариях под публикацией пользователи призвали опубликовать список "людей Богдана", а также поделились своими мыслями по поводу схем сбора податей от власти.

Следует отметить, что история с Мейзелем похожа на черный политический пиар и не имеет никаких формальных доказательств – его якобы "сборы" не подтверждены уликами или свидетельствами очевидцев.

Как сообщал "Апостроф", в июле мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Андрей Богдан сообщил ему по телефону, будто новая власть уже назначила уполномоченных выполнять обязанности негласных кураторов Киева.