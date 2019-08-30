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Порошенко и Шуфрич устроили в Раде словесную битву: опубликовано видео

пятница, 30 августа 2019, 13:17
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В четверг, 29 августа на первом заседании Верховной Рады произошла словесная перепалка между экс-президентом Петром Порошенко и депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестором Шуфричем.

Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Нестор Шуфрич в ходе своего выступления призвал нового генерального прокурора заняться расследованиями в отношении Порошенко, на что бывший глава государства назвал Шуфрича представителем "пятой колонны".

"Через 30 дней после сегодняшнего дня господин генеральный прокурор, я обещаю, что каждое свое выступление буду завершать словами "А Петр Порошенко среди нас", - заявил Шуфрич.

"Мы не должны превращать Верховную Раду в площадку перепалок и троллей… Меня не интересует мнение господина Шуфрича, кого и о чем он будет спрашивать, как представителя оккупационной платформы, меня не интересует мнение пятой колонны Кремля в этом зале. Их не должно здесь быть", - ответил бывший президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети вызвала волну шуток информация депутата партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой о путче, который якобы в декабре готовит экс-президент страны Петр Порошенко.

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