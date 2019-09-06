Эпопея с допросом Порошенко: адвокат указал на важный момент

В пятницу, 6 сентября, пятый президент Украины Петр Порошенко проигнорировал допрос в Государственном бюро расследований, поскольку ему прислали повестку с ошибкой.

Об этом уведомил на брифинге у здания бюро адвокат экс-главы государства Игорь Головань.

Он отметил, что сотрудники ГБР прислали Порошенко повестку менее, чем за три дня до самого допроса. Таким образом ими были нарушены термины, установленные Уголовно-процессуальным кодексом.

"Согласно закону, повестка вручается за три дня до дня явки, первый день не учитывается. Я посчитал, что если повестка датирована третьим числом, а вызов на шестое, то трехдневный термин нарушен. Соответственно – это уважительная причина для неявки", - уточнил адвокат.

Адвокат Порошенка заявляє, що експрезидент не прийшов на допит у ДБР, бо повістка надійшла запізно: «Відповідно до закону повістка вручається за три дні до дня явки, відповідно до того ж кодексу, перший день не враховується» pic.twitter.com/5yRZKCOWT6 — hromadske (@HromadskeUA) 6 сентября 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке канала "Прямой" дал разрешение на проведение проверки пятого президента Петра Порошенко на полиграфе. До этого в ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, он проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.