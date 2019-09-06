RU  UA  EN

пятница, 6 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 сентября

12:29
​Бывшие нардепы от "Оппоблока" объявлены в розыск
12:23
Чарли Шин угодил в скандал с алиментами: бывшая жена требует от него огромную сумму
12:22
Украинцев ждет райская погода: свежий прогноз на выходные
12:11
Российские чиновники занимаются сексом с детьми в Крыму: военный раскрыл резонансные факты
12:10
Героизм и отвага в сердцах: в Минобороны поздравили разведчиков с профессиональным праздником
12:05
Тина Кароль рассказала, что помогло ей пережить смерть супруга
12:00
Эпопея с допросом Порошенко: адвокат указал на важный момент
11:52
В Киеве произошли стычки с соратником Шуфрича: видео и подробности
11:50
Загадочный пост Джоан Роулинг озадачил фанатов: стоит ли ждать новый фильм о Гарри Поттере
11:45
"Контора" молчит: при захвате Цемаха погиб знаменитый киборг-разведчик
11:37
Сколько украинцы тратят на еду: свежие цифры
11:32
Ссора Marvel и Sony из-за "Человека-паука" закончилась самым печальным для фанов решением
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Эпопея с допросом Порошенко: адвокат указал на важный момент

пятница, 06 сентября 2019, 12:00
переглянути новину українською

В пятницу, 6 сентября, пятый президент Украины Петр Порошенко проигнорировал допрос в Государственном бюро расследований, поскольку ему прислали повестку с ошибкой.

Об этом уведомил на брифинге у здания бюро адвокат экс-главы государства Игорь Головань.

Он отметил, что сотрудники ГБР прислали Порошенко повестку менее, чем за три дня до самого допроса. Таким образом ими были нарушены термины, установленные Уголовно-процессуальным кодексом.

"Согласно закону, повестка вручается за три дня до дня явки, первый день не учитывается. Я посчитал, что если повестка датирована третьим числом, а вызов на шестое, то трехдневный термин нарушен. Соответственно – это уважительная причина для неявки", - уточнил адвокат.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке канала "Прямой" дал разрешение на проведение проверки пятого президента Петра Порошенко на полиграфе. До этого в ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, он проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

Фотовзгляд

Все галереи
Ураган Дориан на Багамах

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ставка на прорыв: что должно сделать правительство Гончарука

Сейчас Зеленскому нужно нырнуть поглубже и набрать побольше жемчужин - Георгий Касьянов

Зеленский творит историю: как "слуги народа" остановили вечный двигатель Верховной Рады

Новый Кабмин Украины: кто есть кто в правительстве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: