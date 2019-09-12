Сети возмутило признание "зеленого" нардепа про использование матов в Раде: видео

В парламентской фракции "Слуга народа" назвали "нормальным" употребление ненормативной лексики в разговоре с депутатами.

Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия в Раде, передает "Прямой".

Также он назвал такие действия "демократурой" и указал на эпизоды подобного общения с главой Офиса президента Украины.

"Андрей Богдан может использовать ненормативную лексику - так же, как и я, как и любой депутат. Но это наше внутренний круг, и мы общаемся на повышенных тонах, и это нормально", - сказал он.

В то же время пользователи в комментариях к новости крайне негативно восприняли такую риторику, и указали на низкий интеллектуальный уровень народных избранников, которые пользуются подобным типом общения.

Как сообщал "Апостроф", ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко вызвал бурю негодования в соцсетях своим заявлением по переговорам по Донбассу.