На Западе назвали ошибку, которая может стать для Зеленского фатальной

Президент Украины Владимир Зеленский может совершить серьезную ошибку, если будет пытаться контролировать все процессы в стране и не развивать демократические институты.

Об этом в интервью BBC рассказал экс-президент Польши Александр Квасьневский.

По его словам, Зеленский не производит впечатление человека, который хочет быть авторитарным лидером. С другой стороны, он может совершить множество ошибок, если будет думать, что в такой стране как Украина можно контролировать все.

"Если бы я мог что-то подсказать президенту Зеленскому, то самое главное - надо помочь всем демократическим институтам быть самостоятельными и профессиональными. Это касается и избирательной комиссии, судов и правоохранительной системы. Если хочешь контролировать все, значит не контролируешь ничего. Это прямая дорога к большим ошибкам. Если президент думает, что в случае контроля всего реформы пойдут быстрее, то суть этих реформ может оказаться слабой", – отметил Квасьневский.

Он также подчеркнул, что важно найти достойных людей для реализации задуманной стратегии.

"Я был президентом и скажу: если ты контролируешь все, то ты не контролируешь ничего. Потому что у тебя нет времени всем заниматься. Надо распределять полномочия. Хороший президент должен заниматься стратегией, найти хороших людей, чтобы ее реализовать. Опытных, профессиональных, энергичных и молодых. Почему нет, настало время, чтобы в Украине молодежь пришла к серьезной власти", – добавил экс-президент Польши.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий о своей беседе с бизнесменом Игорем Коломойским.