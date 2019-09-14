RU  UA  EN

суббота, 14 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 сентября

16:18
Шахтер - Заря: стартовые составы
16:14
Нашли на свалке: в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка
16:09
Масштабный сбой в работе "ПриватБанка": фото, реакция сети и свежие данные
15:40
На свадьбе Собчак засветился спикер Путина: опубликовано фото
15:15
Карпаты - Александрия: онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины
15:10
Проректор университета в Харькове попала в сепаратистский скандал: опубликовано фото
14:39
Когда стричь волосы в октябре: ищем ответ в лунном календаре 2019 года
14:38
В Украину придут две волны похолодания и новые дожди: прогноз до конца сентября
14:37
Забавная "анатомия": в соцсетях делятся впечатляющими фото в рамках нового TetrisChallenge
14:30
Где смотреть онлайн Барселона - Валенсия: расписание трансляций
14:19
Дела о мошенничестве со стороны собственников и менеджмента "АИС" готовят к передаче в суд
14:10
Где смотреть онлайн Шахтер - Заря: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Западе назвали ошибку, которая может стать для Зеленского фатальной

суббота, 14 сентября 2019, 14:02
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский может совершить серьезную ошибку, если будет пытаться контролировать все процессы в стране и не развивать демократические институты.

Об этом в интервью BBC рассказал экс-президент Польши Александр Квасьневский.

По его словам, Зеленский не производит впечатление человека, который хочет быть авторитарным лидером. С другой стороны, он может совершить множество ошибок, если будет думать, что в такой стране как Украина можно контролировать все.

"Если бы я мог что-то подсказать президенту Зеленскому, то самое главное - надо помочь всем демократическим институтам быть самостоятельными и профессиональными. Это касается и избирательной комиссии, судов и правоохранительной системы. Если хочешь контролировать все, значит не контролируешь ничего. Это прямая дорога к большим ошибкам. Если президент думает, что в случае контроля всего реформы пойдут быстрее, то суть этих реформ может оказаться слабой", – отметил Квасьневский.

Он также подчеркнул, что важно найти достойных людей для реализации задуманной стратегии.

"Я был президентом и скажу: если ты контролируешь все, то ты не контролируешь ничего. Потому что у тебя нет времени всем заниматься. Надо распределять полномочия. Хороший президент должен заниматься стратегией, найти хороших людей, чтобы ее реализовать. Опытных, профессиональных, энергичных и молодых. Почему нет, настало время, чтобы в Украине молодежь пришла к серьезной власти", – добавил экс-президент Польши.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий о своей беседе с бизнесменом Игорем Коломойским.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рента преткновения: почему бизнес против увеличения налога в угоду Коломойскому

Зеленский против кнопкодавов: как будут бороться с главным позором Рады

Еще один "офис" и абсолютная власть: чем закончится реформа Генпрокуратуры

Ставка на прорыв: что должно сделать правительство Гончарука

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: