RU  UA  EN

вторник, 17 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 сентября

15:17
Бал окончен: в сети показали свежие фото "аншлага" на крымских пляжах
15:10
Свитолина - Якупович - 0:0 онлайн видео трансляция
15:05
У Зеленского заговорили о "компромиссе" с Коломойским по ПриватБанку
14:59
Появилось фото и данные про 21-летнего гвардейца Путина, погибшего на учениях
14:51
Зеленский разгневался на своих заместителей и подписал указ
14:47
Земельная реформа: названа дата встречи Зеленского с аграриями
14:45
Главный редактор Vogue оценила стиль Билли Айлиш, за которым певица прячет свое тело
14:39
ПЦУ сделала важное заявление о признании ее Александрийской церковью
14:15
Появились фото пожара в доме Гонтаревой, сделанные ее соседом
14:08
Настоящий счастливчик: дважды победивший рак мужчина сорвал огромный джекпот
14:03
Стало известно, когда Зеленский встретится с Путиным и на какой "компромисс" они пошли
14:01
​Реванш набирает обороты: журналисты узнали, кто еще из людей Януковича может вернуться во власть
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский разгневался на своих заместителей и подписал указ

вторник, 17 сентября 2019, 14:51
переглянути новину українською

Президент Владимир Зеленский объявил выговор сотрудникам своего Офиса Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

Соответствующий указ "О привлечении к дисциплинарной ответственности" был подписан 17 сентября.

Выговор вынесен за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В.Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины", - говорится в тексте указа.

Как сообщал "Апостроф", 14 сентября Зеленский посетил Днепр, где представил нового главу Днепропетровской обладминистрации. Также он прокатился в троллейбусе. Тогда глава Офиса президента Андрей Богдан не хотел пускать местных жителей в троллейбус, что возмутило Зеленского.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

История безработного нардепа Владислава Бородина

Рента преткновения: почему бизнес против увеличения налога в угоду Коломойскому

Зеленский против кнопкодавов: как будут бороться с главным позором Рады

Еще один "офис" и абсолютная власть: чем закончится реформа Генпрокуратуры

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: