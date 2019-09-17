Зеленский разгневался на своих заместителей и подписал указ

Президент Владимир Зеленский объявил выговор сотрудникам своего Офиса Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

Соответствующий указ "О привлечении к дисциплинарной ответственности" был подписан 17 сентября.

Выговор вынесен за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В.Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины", - говорится в тексте указа.

Как сообщал "Апостроф", 14 сентября Зеленский посетил Днепр, где представил нового главу Днепропетровской обладминистрации. Также он прокатился в троллейбусе. Тогда глава Офиса президента Андрей Богдан не хотел пускать местных жителей в троллейбус, что возмутило Зеленского.