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Западные СМИ обеспокоились влиянием Коломойского на Зеленского

пятница, 20 сентября 2019, 14:01
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Влияние олигарха Игоря Коломойского на президента Украины Владимира Зеленского вызвало беспокойство у иностранных СМИ.

Об этом говорится в материале французского издания Le Monde "Молодую Украину терзают старые демоны: имя им — олигархи".

Отмечается, что влияние Коломойского на Зеленского вызвало беспокойство со времен избирательной кампании, когда олигарх укрывался в Швейцарии и Израиле после расследования по Приватбанку относительно "дыры" в 5,5 миллиарда долларов.

"Игорь Коломойский, владелец телеканала, который сделал знаменитым Зеленского. Эта скандальная личность укрылась в Швейцарии и Израиле в 2016 году, когда Центробанк Украины пытался навести порядок в финансовых институтах страны с помощью МВФ и национализировал принадлежавший олигарху Приватбанк, после выявления мошеннических практик и дыры в 5,5 миллиарда долларов", - говорится в статье.

Также Le Monde указывает на связь Коломойского с ближайшим окружением президента.

"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан — бывший адвокат Коломойского. Сам олигарх тоже вернулся в Украину после победы своего протеже. 13 сентября он стал гостем на конференции своего бывшего врага и нынешнего друга Виктора Пинчука. Он долго общался с прессой, что дало новый толчок рассуждениям о его близости к президенту Зеленскому", - сказано в материале.

Ранее в Украине вызвал широкий резонанс законопроект №1210, который назван дискриминационным. Предлагаемый законопроект увеличивает налоговую нагрузку на крупный и малый бизнес, избавив от обязанности платить повышенные налоги предприятия Коломойского по добыче марганцевой руды. Налоговое бремя на добычу железной руды увеличится в четыре раза, что может привести к массовой потере рабочих мест в родном городе президента Зеленского.

Le monde указывает, что заявления премьера Гончарука насчет возможного "компромисса" с Коломойским по Приватбанку противоречат позиции МВФ, где это дело рассматривается как символический пример власти олигархов.

"Дыра в 5,5 миллиарда долларов — это эквивалент оборонного бюджета и речь о деньгах налогоплательщиков!" — говорится в материале.

"Успех реформ этого правительства — ключ ко всему", — заявил в Киеве Тони Блэр. Если у него все получится, "это изменит динамику" внутри Украины и за ее пределами, "в том числе в урегулировании в Донбассе". Как бы не спешил Зеленский, пока олигархи, судя по всему, продолжают дергать за ниточки в Киеве, в Кремле могут спать спокойно", - резюмирует автор.

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