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Кадровые ротации в окружении Кличко: стало известно о громком скандале

вторник, 24 сентября 2019, 11:40
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Заместитель мэра столицы Виталия Кличко Дмитрий Давтян заявил, что не планирует покидать свой пост, несмотря на заявление главы КГГА об увольнении двух своих заместителей.

Об этом сообщил сам Давтян на своей странице в Facebook.

"Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", - заявил он.

По его словам, Кличко борется за свое политическое будущее. Он считает, что мэр "не смог противостоять внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян".

Давтян подчеркнул, что продолжит "работать на благо киевлян".

Как сообщал "Апостроф", ранее Кличко сделал срочное обращение к Раде.

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