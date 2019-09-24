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Новинский предложил списать населению часть долгов по ЖКХ

вторник, 24 сентября 2019, 11:16
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Народный депутат Вадим Новинский внес в парламент законопроект, которым предлагается списать бытовым потребителям задолженность за коммунальные услуги, накопившуюся по состоянию на 1 января 2019 года.

Соответствующий Проект Постановления зарегистрирован под №1106, его соавторами стали народные депутаты Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Сергей Магера и Виктория Гриб.

Документом предлагается определить порядок списания образовавшейся задолженности за природный газ, электроэнергию, отопление и горячую воду. Согласно тексту, поставщики услуг и участники процедуры списания должны согласовать суммы задолженности бытовых потребителей в течение 45 дней с момента вступления закона в силу. Порядок подтверждения сумм задолженности бытовых потребителей и других участников процедуры списания задолженности устанавливается Кабмином, на что отводится две недели.

Списание подтвержденных сумм задолженности должно быть проведено в течение шести месяцев со дня вступления Закона в силу.

"Для абсолютного большинства украинцев повышение цен на коммунальные услуги, проведенное в 2015-2018 годах, оказалось шоковым. Это не удивительно, ведь цены на природный газ выросли в 11 раз, на горячую воду – более чем в 5 раз, такой уровень цен не соответствует реальным доходам и платежеспособности граждан, доходы населения росли скромными темпами. Из-за повышения тарифов в стране подорожали товары и услуги, такой была антисоциальная политика прошлой власти", - сказал Вадим Новинский.

Он также добавил, что по состоянию на начало 2019 года задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла почти 70 млрд гривен.

"Таких долгов не было за всю историю Украины. Значительная часть населения вынуждена выживать и фактически не в состоянии оплатить сверхвысокую плату за жилищно-коммунальные услуги. У новой власти должно быть понимание, что повышение цен на коммунальные услуги проводилось без экономического обоснования, их задачей должно стать наведение порядка в вопросе цен на услуги ЖКХ. И списание задолженности прошлых лет – первый и важный шаг для наведения порядка в этой сфере", - подчеркнул народный депутат.

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