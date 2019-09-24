RU  UA  EN

вторник, 24 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Рейтинг финансового здоровья банков

Новости

24 сентября

18:01
США жестко унизили пропагандистов Путина: появились детали скандала
17:43
Главарь ДНР засветил дорогой аксессуар и разозлил боевиков: опубликовано фото
17:42
Как вы смеете! Школьница Грета Тунберг выступила на саммите ООН с эмоциональной речью о климате
17:37
Боевики ДНР сделали громкое заявление по обмену пленными: озвучена формула
17:26
Совесть не мучает: адвокат подозреваемого в убийстве Гандзюк Болдин прокомментировал выход подзащитного из СИЗО
17:17
Больно смотреть: сеть поразило видео уничтоженного боевиками Донецка
17:16
Возвращение Януковича в Украину высмеяли забавным фото
17:14
Счет шел на минуты: в Одессе мужчина устроил страшное ЧП, фото
17:13
Американка бросила работу, чтобы найти любимую собаку: ее решение помогло псу выжить
16:52
Требуем перемен и новых руководителей: активисты обратились в ГПУ по поводу Закарпатской прокуратуры
16:52
Никому не нужен: Россия устроила новые испытания Крымского моста и опозорилась, видео
16:49
Новые назначения в МВД: что известно о кандидате на должность зама Авакова
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Новые назначения в МВД: что известно о кандидате на должность зама Авакова

вторник, 24 сентября 2019, 16:49
переглянути новину українською

Главному кандидату на должность заместителя министра внутренних дел Александру Гогилашвили 46 лет, и на сегодняшний день он является сотрудником международной общественной организации "Центр здоровой молодежи", которая предоставляет платные услуги по лечению наркотической и алкогольной зависимости.

Об этом сообщает theБабель.

По информации журналистов, он занимается этой деятельностью в Украине в течение почти 10 лет.

При этом на российских сайтах, Александра Гогилашвили называют "волонтёром, собирающим деньги на помощь украинским военным на Донбассе", "русофобом" и "радикалом", а гражданин РФ, кандидат медицинских наук Николай Каклюгин (директор АНО "Доброе сердце. Кубань") заявлял, что Гогилашвили высказывался о России так: "Кто к нам на Украину придёт, тот от меча и погибнет ... Украина должна быть независимой".

На вопрос журналистов издания the Бабель, о происхождении фото Гогилашвили с Валуевым, Александр ответил, что познакомился с ним когда работал продюсером телеканала "Улыбка ребенка", тогда Николай предложил ему заниматься социальной деятельностью - бесплатными школами бокса и помощью онкобольным детям.

"Я давно занимаюсь социалкой - это не работа, это часть моей жизни. Николай предложил заниматься социалкой в продвижении его бесплатных школ бокса в Ленинградской области, плюс я занимался спортом, на том и сошлись. Вместе занимались онкобольными детьми, я привозил к ним звезд спорта и кино. Это было непростое время для меня - душевное расстройство ежедневно от увиденного и пережитого, дети, у которых не было шансов", - пояснил он.

Жена Александра, Мария Левченко длительное время работала в студии "Квартал 95".

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 25 мая 2019 принял участие в открытии летнего лагеря Международной антинаркотической ассоциации, которую возглавляет Гогилашвили.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

История безработного нардепа Владислава Бородина

Рента преткновения: почему бизнес против увеличения налога в угоду Коломойскому

Зеленский против кнопкодавов: как будут бороться с главным позором Рады

Еще один "офис" и абсолютная власть: чем закончится реформа Генпрокуратуры

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: