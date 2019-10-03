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Новый закон о столице высмеяли забавной фотожабой

четверг, 03 октября 2019, 17:05
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В сети жестко потроллили принятие Верховной Радой закона о столице.

Соответствующую фотожабу опубликовал блогер и политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Напомним, в четверг, 3 октября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о разделении полномочий и должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, согласно закону, будет создан Киевский магистрат, который будет возглавлять Киевский городской голова. Именно этот исполнительный орган столичной власти и стал поводом для насмешек.

Как сообщалось, в партии "Слуга народа" планируют назначить досрочные местные выборы в Киеве, поставив на голосование в Верховной Раде соответствующий законопроект.

Подробнее о предвыборной борьбе в Киеве, читайте в материале "Апострофа": Освобождение Киева: кто будет претендовать на пост мэра столицы.

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