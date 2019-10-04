Формула мира: Тимошенко рассказала о способе вернуть мир на Донбасс и не дать забыть о Крыме

Восстановить российско-украинскую границу, демилитаризовать оккупированные территории, вернуть туда закон и Конституцию Украины, а также переселенцев, чтобы они могли голосовать, - это условия украинской формулы мира, выполнение которых позволит провести выборы на Донбассе без подозрений в капитуляции.

Об этом заявила Юлия Тимошенко в ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что так называемая "формула Штайнмайера" была предложена как инструмент захвата Россией политической власти над Украиной. Она предусматривала, что после проведения выборов в условиях оккупации должен быть утвержден особый статус Донбасса, с фактическим отделением этой территории - с собственными судами, силовыми структурами - и превращением ее в "второе Приднестровье".

Коварство этого сценария заключалась в том, отметила она, что сразу после того, как ОБСЕ признало бы выборы под оккупацией законными, эту территорию в ее нынешнем состоянии "вживили" бы в Украине и превратили в инструмент российского влияния.

"На ближайших всеукраинских выборах будут голосовать 5,5 млн (которые раньше были на Донбассе) не людей, а бюллетеней. Они будут голосовать под контролем РФ за украинскую власть. Считайте, что это не возврат территорий, это взятие политической власти Российской Федерацией. Это стратегии, которые лишают нас суверенитета", - заявила Юлия Тимошенко.

Формула мира Украины принципиально иная, здесь вопросы безопасности предшествуют политическим, обратила внимание она.

"Хотите выборы? Восстановите границу между Украиной и Россией, не линию разграничения, демилитаризуйте оккупированную территорию - войска оккупанта должны быть убраны, верните закон, Конституцию Украины, верните людей, внутренне перемещенных лиц, чтобы они имели возможность голосовать", - сказала политик.

Лидер партии убеждена, что президенту с дипломатическим корпусом надо добиваться введения украинского формулы мира.

Свою работу должна выполнить и Верховная Рада, исправив закон об особом статусе Донбасса и убрав из него пункты, противоречащие национальным интересам Украины.

"Нам надо всем объединиться, чтобы не упустить шанс возвращения мира на оккупированный Донбасс и ни в коем случае не дать забыть о Крыме", - подытожила Тимошенко.