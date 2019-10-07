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В Раде заговорили о новой дате Дня независимости Украины

понедельник, 07 октября 2019, 19:22
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Внефракционный нардеп, член партии "Свобода" Оксана Савчук предлагает перенести празднование Дня независимости и узаконить красно-черный флаг.

Проект постановления № 2205 и законопроект № 2229 опубликованы на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту постановления, отсчет украинской независимости предлагается вести с 22 января 1918 года, когда был провозглашен IV Универсал Центральной Рады Украинской Народной Республики. Таким образом День независимости предлагается праздновать ежегодно 22 января. День 24 августа тоже останется государственным праздником и будет считаться Днем восстановления независимости Украины.

Савчук также внесла законопроект, которым учреждается официальный статус для красно-черного флага. Она предлагает считать его флагом Национального достоинства, который в определенные дни должен подниматься на государственных учреждениях рядом с национальным флагом. При этом красно-черный флаг не должен находиться выше сине-желтого.

За надругательство над флагом Национального достоинства законопроект предусматривает такое же наказание, как и за надругательство над флагом Украины - штраф 850 гривен или арест до полугода, или лишение свободы до 3 лет. За нарушение порядка использования красно-черного флага в Админкодексе предусмотрели штраф от 5100 до 8500 гривен, а за повторное нарушение - от 8500 до 17 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский предлагает учредить налог на покупку валюты.

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