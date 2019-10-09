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Богдан и Зеленский ответили на расследование о встрече с известным мафиози

среда, 09 октября 2019, 20:05
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Офис президента Украины опроверг информацию о встрече в США Владимира Зеленского предпринимателем Сэмом Кислиным, который известен широкими связями в криминальном мире в различных странах, в том числе в России.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программе" Схемы ", является фейком", - говорится в заявлении ОПУ.

При этом "Радио Свобода" обратило внимание, что в тексте ответа не говорится об участии Андрея Богдана во встрече. Также подчеркивается, что в расследовании не было утверждения об отдельной встрече Зеленского с Кислиным. В районе гостиницы "Паркер" состоялись две встречи: непосредственно в отеле и в соседнем ресторане "Русская чайная". В первой участвовал сам Зеленский и несколько десятков человек. На второй, как отмечают журналисты, Зеленского на ней представлял руководитель ОПУ Андрей Богдан.

Богдан на своей странице в Facebook также опубликовал опровержение, в котором упомянул и данные о том, что он в 2010 году оказывал давление на судей.

Известно, что Сэм Кислин - американский бизнесмен родом из Одессы. ФБР связывает его с российским криминалом. Также бизнесмен является соратником экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь является адвокатом Трампа.

Кислин владеет в США компанией Trans Commodities, которая торгует металлом и удобрениями и которая фигурировала в уголовном производстве в Украине по завладению более 500 млн гривен "Укртрансгаза".

Как сообщал "Апостроф", в марте 2019 года Кислин высупил на российском ТВ с пропагандой против тогдашнего президента Петра Порошенко.

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