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В Раде инициируют отмену "формулы Геруса", которая позволила импорт электроэнергии из РФ

четверг, 10 октября 2019, 11:04
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Группа депутатов фракции "Европейская солидарность" зарегистрировала законопроект об отмене "поправки Геруса", которая позволила импорт электроэнергии из России для предприятий бизнесмена Игоря Коломойского по двусторонним договорам. Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" зарегистрирован на официальном портале Верховной Рады (рег. №2236).

Законопроектом предлагается вернуть в Закон Украины "О рынке электрической энергии" пункт о том, что "весь объем электрической энергии, импортируемой из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества, продается исключительно на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке".

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что принятым 18 сентября Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" эта норма была ошибочно исключена, что поставило под угрозу энергетическую безопасность Украины.

"Такое решение открыло широкие возможности для импорта электроэнергии из страны, которая признана страной-агрессором, а значит наносит ущерб национальной безопасности. Указанная норма (часть 8 статьи 67 Закона Украины "О рынке электрической энергии") гарантировала энергетическую безопасность Украины, ведь к государствам, которые не являются сторонами энергетического Сообщества, относятся, например, РФ и Беларусь. Соответственно, на данный момент существует необходимость обеспечения в том числе энергетической безопасности Украины путем восстановления действия нормы, которая запрещала бы импорт электрической энергии из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества, за пределами универсальных, установленных законом, правил функционирования энергорынка "на сутки вперед" и балансирующего рынка", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября осуществляется поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

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