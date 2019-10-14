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Рейтинг Зеленского падает? Социологи отметили неладное

понедельник, 14 октября 2019, 21:04
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За месяц, с сентября по октябрь, симпатии украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому пошли на убыль.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, опубликованного в понедельник, 14 октября.

При этом, рейтинги лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко явно выросли.

Согласно опросу, положительно относятся к деятельности президента Зеленского в октябре 66% (73% в сентябре). Однако, несмотря на это украинцы по-прежнему возлагают надежды на президента Зеленского.

Также упал уровень одобрения у премьер-министра Алексея Гончарука (с 17% до 10%) и спикера Дмитрия Разумкова (с 33% до 27%).

При этом показатели Бойко увеличились до 24% в октябре с 20% в сентябре. Рейтинг Юлии Тимошенко вырос с 19% в сентябре до 23% в октябре.

А вот лидером по уровню негативного отношения украинцев остается Петр Порошенко. К нему негативно относится 65% (в сентябре - 64%).

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский неожиданно стал рекордсменом.

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