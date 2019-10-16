"Конец" эпохи бедности: сети повеселило фото из буфета Верховной Рады

Объявление в буфете Верховной Рады с просьбой вернуть на стол солонку вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Фотографию с неожиданным призывом к посетителей парламентского буфета опубликовал на своей странице в Facebook бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"В наши времена солонки не воровали… Измельчал депутат, не тот пошел", - подписал снимок политик.

Реакция на опубликованный снимок в сети была довольно бурной.

"Что тут говорить, при Порошенко такой ху*ни не было...", "Конец эпохи бедности", "Давайте соберем все дружно деньги на новую, поможем все, чем можем", "Клептоманы какие-то в раде)", - комментируют пользователи соцсети.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети опубликовали новую видеозапись с участием народного депутата Ильи Кивы.