Рада одобрила закон о наказании нардепов-прогульщиков: что им грозит

В среду, 16 октября, в Верховной Раде большинством голосов приняли закон о лишении народных депутатов права на выплаты, если они без уважительной причины не будут голосовать на заседаниях или пропустят заседания комитетов.

За законопроект №1035-2об ответственности для народных депутатов во втором чтении и в целом проголосовали 265 членов парламента, передает "Апостроф".

Согласно основной новелле закона, если народный депутат в течение месяца или сессии ВРУ без уважительных причин не голосовал более чем в 30% случаях голосований или пропустил больше половины заседаний комитетов, то ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением полномочий за один месяц. Распоряжение о прекращении выплат подписывает спикер парламента после обращения комитета по вопросам депутатской этики.

Также в законе исключена необходимость письменно регистрировать депутатов на пленарных заседаниях – вместо этого в начале заседания депутат должен нажать кнопку на своем месте в зале парламента.

Основанием для начисления зарплаты нардепу будет его участие в 70% голосованиях в течение предыдущего месяца.

Сведения относительно посещения и голосования будут отражены на сайте Верховной Рады. Система, предусмотренная в законе, начнет действовать с 1 ноября 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", в начале октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым предлагалось разрешить прослушку народных депутатов.