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Сначала референдум: Тимошенко призвала приостановить прохождение проектов о рынке земли

среда, 16 октября 2019, 18:47
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Рассмотрение любых законопроектов об открытии рынка земли без проведения всенародного референдума и введения в этот период моратория на продажу земли невозможно.

Об этом говорится в законопроекте "Батькивщины", представленном Юлией Тимошенко на заседании Комитета ВРУ по аграрным вопросам.

"Сначала референдум, хотят ли люди продавать землю или нет, продление моратория, пока будет проведен референдум, а до того - никаких законопроектов в парламент не ставить. Все вернуть правительству и закрыть вопрос", - отметила она.

По ее убеждению, продажа земли на тех условиях, как хочет сделать власть, недопустима.

"Пока вы не получите ответ народа, не посягайте на землю. Можно без воли народа такие вопросы решать?.. Если они сейчас протянут через парламент любой закон о продаже земли, потом все переделают так, как им нужно. Нельзя продавать землю. Мы останемся без земли, без рабочих мест и возможностей на будущее. Или мы сейчас отстаиваем землю, или дадим за спиной народа провести решение и это будет означать, что Украины не будет", - спросила она.

Юлия Тимошенко напомнила, что по последним социологическим опросам, 73% украинцев категорически против продажи земли, а 81% против продажи иностранцам, а еще две трети требуют референдума по земельному вопросу.

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