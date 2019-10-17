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Сдают ГТС россиянам: Тимошенко предупредила о последствиях инициатив комитета Геруса

четверг, 17 октября 2019, 18:30
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Председатель фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко назвала "антиукраинским шабашем" действия председателя комитета топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, связанные с инициативой вывести из госсобственности почти половину газотранспортной системы и открыть импорт электроэнергии из России.

Об этом сообщает "Главком".

"Рассматривался жизненно важный для Украины вопрос: останется ли газотранспортная система Украины, которая стоит примерно 300 млрд евро и приносит Украине $3 млрд ежегодно, в собственности Украины как государства и народа Украины. Комитет, в котором большинство - "Слуги народа" проголосовали, чтобы практически половину собственности ГТС вместе с управлением, с прибылью просто слить в некие "левые" корпорации, лишив народ Украины этой собственности. Сейчас они законопроект собираются вносить в Раду", - заявила политик.

Тимошенко обратилась к президенту Владимира Зеленского с просьбой остановить эту инициативу.

"Или президент все это поправит, и я к нему обращаюсь остановить своих людей, или президент будет сообщником этих антиукраинских действий. Это не ошибка, это сознательное намерение, который противоречит национальным интересам Украины", - отметила она.

Председатель партии "Батькивщина" подчеркнула недопустимость утверждения импорта электроэнергии из России, решение по которому по инициативе Андрея Геруса было принято на комитете.

"Брать перетоки из РФ, когда у нас достаточно собственной электроэнергии, покупать, вопреки санкциям, которые применены против РФ, - это действует против Украины. Меня волнует, что это уже становится системой", - подчеркнула она.

Импорт электроэнергии из РФ стал возможен в результате внесения поправки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был глава комитета Рады по энергетике Андрей Герус. Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента. 15 октября Андрей Герус зарегистрировал в парламенте законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2236-2), в котором отменяет свою поправку относительно импорта электроэнергии из России, но остается возможность импортировать ее из Беларуси. Однако, из-за отсутствия излишков собственной электроэнергии у Беларуси, импортироваться транзитом через нее будет электроэнергия из РФ.

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец высказал мнение, что принятие законопроекта Геруса остановит евроинтеграцию Украины и усилит влияние России в отечественной энергетике.

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