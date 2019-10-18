Тимошенко заявила о срыве попытки тайно протащить в комитете Рады проект о рынке земли

Протягивание законопроекта о распродаже сельскохозяйственной земли вопреки воле народа и Регламенту ВРУ неприемлемо, и фракция "Батькивщина" продолжает против этого бороться.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления с трибуны парламента.

Она возмутилась тем, как аграрный Комитет ВРУ пытается на закрытом заседании, "за закрытыми дверями решить судьбу украинской земли".

Как объяснила лидер "Батькивщины", заседание комитета по рассмотрению земельных законопроектов должно было состояться 18 октября в 14.30, и представители комитета и общественности намеревались принять в нем участие. Вместо этого его провели утром, сообщив только сторонникам открытия рынка земли, заметила политик. На заседании было принято решение "о поддержке законопроекта, который дает право продавать землю иностранцам и в размере - более 210 тысяч гектар в одни руки".

Юлия Тимошенко поблагодарила Главу ВРУ, который собрал лидеров фракций и дал возможность обсудить этот вопрос.

"По совместному решению председателей фракций и руководства парламента утреннее тайное собрание отдельных членов аграрного комитета признано нелегитимным. Полноценное заседание комитета с участием всех неравнодушных состоится на следующей пленарной неделе", - отметила она.

Председатель партии напомнила, что, согласно последним социологическим рейтингам, 73% граждан выступают против продажи земли, 81% против продажи иностранцам, более 70% - за проведение референдума.