В СМИ рассказали о новом "смотрящем" по Киеву от Зеленского

Помощник президента Андрей Ермак лоббирует нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко на должность "смотрящего" по Киеву.

Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Гришин, передает "Обозреватель".

"В конце лета, с кино, где Боклан брал интервью у Зеленского, украинцы узнали о существовании Андрея Ермака. Который стал помощником президента, отвечает там за внешнюю политику. Но речь не о международные отношения господина Ермака. Мои источники говорят, что Андрей решил заняться вопросом Киева", - заявил журналист.

По его словам, Андрей Ермак планирует назначить на важную должность в столице нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко.

"Николай Тищенко, киевского ресторатора, который сравнивает государство с надувной куклой, а помощница-модель которого не знает сколько депутатов в Раде, и кто был первым президентом Украины. Ермак его поддерживал в качестве кандидата от "Слуги народа" на киевском округе. Тищенко стал заместителем председателя комитета по вопросам инфраструктуры", - отметил Гришин.

Он отметил, что Тищенко уже проводит деловые встречи на новой должности представителя президента в Киеве.

"Говорят, получив соответствующие инструкции, он проводит встречи с разными людьми, на которых начал представляться "смотрящим" по Киеву от Зеленского. Утверждая, что все серьезные вопросы можно порешать только через него. А Киев, это уже большие финансовые темы - от контроля деятельности Киевгорстроя, и все сопутствующие темы - недострои, обманутые вкладчики, аферы с жильем. До строительства дорог, мостов и метро на Троещину", - добавил журналист.