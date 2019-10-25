Полиграф-эстафета "слуг народа": стало известно, кто прошел, и кто будет следующим

Народные депутаты фракции "Слуга народа" и члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Олег Марусяк, Алексей Леонов и Александр Качура прошли детектор лжи и опровергли обвинения во взяточничестве в голосовании по законопроекту №2047 о так называемой ликвидации коррупционных схем при оценке объекта недвижимости.

По предварительным результатам полиграфологов и отчетам все 7 "слуг народа" были необоснованно обвинены в лоббировании законопроектов и взяточничестве.

Об этом депутаты сообщили на своих страницах в Facebook.

"Александр Дубинский – взяток за голосование не брал. Ольга Василевская-Смаглюк не получала никаких взяток, но знает о таких предложениях другим людям. Дарья Володина неправомерную выгоду от голосования/неголосования по законопроектам не получала. Алексей Леонов не нарушал действующее законодательство и не получал деньги за голосование или какую-то выгоду от отдельных групп или депутатов. Александр Качура был необоснованно обвинен в лоббировании законов и получении взятки. Олег Марусяка не получал незаконное вознаграждение за голосование", - отметил он.

Также детектор лжи прошел председатель партии Давид Арахамия, официальные результаты которого, как и нардепа Дубинского обещают обнародовать в понедельник.

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента потребовали от ряда депутатов фракции "Слуга народа" пройти проверку на полиграфе из-за информации, что те, возможно, отказались поддерживать проект закона №2047 за вознаграждение, заявил экс-нардеп Сергей Лещенко. По его словам, депутатам заплатили по $30 тысяч за отказ от голосования.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура по этому факту открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).