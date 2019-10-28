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Премьер съездил на Донбасс следом за Зеленским: что он там увидел

понедельник, 28 октября 2019, 18:47
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук удивился отсутствию банкоматов в населенных пунктах на линии разграничения на Донбассе, где недавно побывал президент Украины Владимир Зеленский.

Своими впечатлениями от поездки в село Николаевку Донецкой области глава правительства поделился на своей странице в Facebook.

По словам Гончарука, с 2014 года нормальна жизнь здесь практически остановилось — отсюда уехала почти вся молодежь и остались одни пенсионеры.

"Отделений банков нету, банкоматов (!) тоже. Укрпочта работает всего четыре дня в неделю. С двух школ осталась только одна. Ближайшая больница - районная, в 22 км от села. Добраться туда еще проблема: автобус едет в район только два раза в день, в обед - уже возвращается обратно. За это время жители села не успевают даже очередь в больнице отстоять", - описывает увиденное премьер-министр.

Самой большой проблемой Алексей Гончарук считает то, что люди здесь не могут пользоваться сотнями гектаров своей земли, которая находится или в зоне боевых действий, или на линии разведения войск.

"Люди лишены возможности зарабатывать на своей земле, плюс еще и вынуждены платить налоги", - возмущался украинский премьер, пообещав вместе с другими министрами решить проблемы людей.

В сети в свою очередь удивились реакции премьер-министра на увиденное в прифронтовой зоне на Донбассе, обратив внимание Гончарука на то, что похожая ситуация наблюдается в целом по Украине.

"Как про мой родной райцентр в Николаевской области. Молодежь едет за границу, почта работает 4 раза в неделю, вода 5 часов в сутки...", "У нас в самом центре Украины, на Полтавщине, нет автобусного сообщения. Потому что мы, оказывается, нерентабельны. Далеко ездить не надо. Приезжайте к нам", - пишут комментаторы в соцсетях.

Как сообщал Апостроф, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое на Донбассе, где встретился с военными, которые выступают против разведения войск.

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