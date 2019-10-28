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В Раде поддержали поправку Тимошенко и начали освобождать от штрафов предпринимателей-упрощенцев

понедельник, 28 октября 2019, 11:23
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Юлия Тимошенко в Раде Фото: Батькивщина

Парламентский Комитет по вопросам социальной политики поддержал поправку Юлии Тимошенко, которая освобождает упрощенцев-ФЛП от штрафных санкций.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины, накладывающего дополнительные крупные штрафы на работодателей за неправильное оформление работников.

"Важно, что сейчас начался процесс разгрузки наших предпринимателей от штрафов", - отметила лидер "Батькивщины".

В случае принятия документа, объяснила председатель партии, физические лица-предприниматели, которые работают на упрощенной системе налогообложения, при выявлении нарушений должны получать только предупреждения и уже не будут платить большие штрафы.

Юлия Тимошенко убеждена, что финансовые наказания и уголовные дела не помогут вывести экономику из тени.

"Нам нужно в корне менять налоговую систему, делать ее более открытой, с двойным уменьшением налоговой нагрузки. Надо вводить налог на выведенный капитал, а также полностью пересматривать денежно-кредитную политику НБУ", - подытожила политик.

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