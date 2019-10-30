RU  UA  EN

среда, 30 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 октября

11:24
Колоритный клип певицы из Ивано-Франковска назвали новым хитом YouTube - в нем вся жизнь украинского села
11:05
HBO отменили приквел "Игры престолов" с Наоми Уоттс: теперь в разработке история семьи Таргариенов
10:11
Я влюблена: Наталья Могилевская сделала признание о своей личной жизни
09:51
Красивый крошечный мужчина: Рики Мартин показал первое фото четвертого ребенка
08:15
Рухнул прямо на жилой дом: в США произошло жуткое крушение самолета, фото и видео
07:00
Ароматный кукурузный хлеб в мультиварке: простой рецепт и советы приготовления
03:13
С роботом "Федором" произошел новый конфуз: в сети волна смеха

29 октября

23:56
В России каннибал убил и съел своих приятелей: опубликовано видео
19:38
Вдохновленные Украиной: в Латвии приняли громкое решение по православной церкви
19:00
Горнолыжный курорт в Закопане: сколько стоит отдых в декабре 2019
18:05
Познакомились недавно: солистка группы KAZKA рассказала о романе с иностранцем
17:09
Ты такой, как я мечтала: украинская певица трогательно поздравила сына с днем рождения
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Проект закона Кабмина о регулировании азартных игр устанавливает монополию букмекеров - эксперт

среда, 30 октября 2019, 10:05
переглянути новину українською

Правительственный законопроект о регулировании рынка азартных игр направлен на установление монопольного положения для двух украинских и нескольких российских букмекерских операторов, которые в данное время работают на территории Украины.

Об этом заявил эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, сообщает "Капитал".

Текст законопроекта уже опубликован на сайте Верховной Рады.

«Положения проекта закона создают приоритетные права конкретным местным и русским брендам (Пари Матч, Фаворит, Марафонбет, 1xbet, Лига Ставок) для легализации своей деятельности. Вместе с тем, он предусматривает ряд юридических и экономических препятствий для выхода европейских и мировых лидирующих компаний на букмекерский рынок», - отметил Кушнирук.

Как подчеркнул эксперт, новому известному западному бренду, желающему инвестировать в развитие бизнеса в Украине, не удастся получить лицензию и выйти на рынок с окупаемой бизнес-моделью.

«Все лицензии на объявленном конкурсе будут получены существующими операторами букмекерства. Причем сейчас они действуют незаконно, в том числе на российском рынке и на неподконтрольных Украине территориях», - заявил он.

Как ранее заявил журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, законопроект Кабинета министров производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, в нем очень ощутимо влияние букмекеров.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Лучше умереть, чем ползать: почему развернулась война за Киевскую область

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: