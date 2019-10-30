Проект закона Кабмина о регулировании азартных игр устанавливает монополию букмекеров - эксперт

Правительственный законопроект о регулировании рынка азартных игр направлен на установление монопольного положения для двух украинских и нескольких российских букмекерских операторов, которые в данное время работают на территории Украины.

Об этом заявил эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, сообщает "Капитал".

Текст законопроекта уже опубликован на сайте Верховной Рады.

«Положения проекта закона создают приоритетные права конкретным местным и русским брендам (Пари Матч, Фаворит, Марафонбет, 1xbet, Лига Ставок) для легализации своей деятельности. Вместе с тем, он предусматривает ряд юридических и экономических препятствий для выхода европейских и мировых лидирующих компаний на букмекерский рынок», - отметил Кушнирук.

Как подчеркнул эксперт, новому известному западному бренду, желающему инвестировать в развитие бизнеса в Украине, не удастся получить лицензию и выйти на рынок с окупаемой бизнес-моделью.

«Все лицензии на объявленном конкурсе будут получены существующими операторами букмекерства. Причем сейчас они действуют незаконно, в том числе на российском рынке и на неподконтрольных Украине территориях», - заявил он.

Как ранее заявил журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, законопроект Кабинета министров производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, в нем очень ощутимо влияние букмекеров.