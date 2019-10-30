Тимошенко призвала не принимать законов о продаже земли без референдума

"Батькивщина" будет обращаться в Конституционный Суд за толкованием статей Конституции, которые говорят, что земля Украины принадлежит народу, это, по мнению партии, позволит получить ответ на вопрос, может ли власть открыть земельный рынок.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга под стенами Верховной Рады, где собрались аграрии и представители гражданского общества, высказываясь против инициативы власти продавать землю.

"Если в Конституции это прописано, какое власть имеет право без согласия народа выставлять землю на распродажу. Если вы это задумали, спросите тогда у людей", - сказала она и подчеркнула, что ключевое требование "Батькивщины" - сначала провести референдум по земельному вопросу, а потом принимать соответствующий закон.

Как предостерегла председатель партии, если власть, не посоветовавшись с аграриями и обществом, примет закон о распродаже земли, "в частности международным корпорациям", "мы останемся народом без будущего".

Юлия Тимошенко и команда "Батькивщины" предложили план, который сделает невозможным распродажу земли вопреки интересам тех, кто на ней живет и работает. Политик отметила, что сначала надо напрямую обратиться к президенту, потом провести персональные встречи с депутатами аграрного комитета и от "Слуги народа", избранными по округам.

"Главный пункт нашего плана - не сдаваться. Только сильное сопротивление и железная позиция: никаких законов о продаже земли без референдума", - подытожила она.