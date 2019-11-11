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Не получит эффекта без жесткого контроля: Палатный прокомментировал проект об игорном бизнесе

понедельник, 11 ноября 2019, 16:36
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На начальном этапе легализованный рынок азартных игр будет ежегодно генерировать для государства 4-5 млрд грн поступлений от лицензирования, налогов, создания новых рабочих мест и ПВД на сопутствующие услуги.

Об этом заявил Артур Палатный, народный депутат Украины VII-VIII созывов, который возглавлял Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

"Мы должны легализовать не просто игорный бизнес, а целую отрасль, которая станет одним из источников наполнения бюджета и социально-ориентированным бизнесом. Фиксированная часть налогов должна идти на развитие спорта, медицины культуры и других социальных направлений", - отметил Палатный.

Он отметил, что экономический эффект будет зависеть от ряда условий. Прежде всего, от жесткого контроля со стороны государства и разумных ограничений. Например, по его мнению, все организаторы азартных игр должны подчиняться Министерству финансов или специально созданному для этого органу исполнительной власти. Закон должен разделить букмекерство, лотереи, онлайн-гемблинг и казино. Для казино уместно использовать успешный опыт европейских стран, где такие заведения работают в дорогих гостиницах, аэропортах и специальных зонах. В то же время, следует ограничить доступ к игровым автоматам и позаботиться о защите уязвимых к лудомании людей.

"Я всегда был сторонником существования легального игорного бизнеса в нашей стране, но с жестким регулированием и контролем со стороны государства. Сейчас формально запрещенный игорный бизнес продолжает существовать "в тени" - без контроля и налогов. Поэтому государство ежегодно теряет миллиарды гривен поступлений, которые можно было бы направить на инфраструктуру, тот же спорт, туризм, молодежные программы и т.д.", - добавил Палатный.

Он призвал парламентариев среди всех восьми зарегистрированных законопроектов об игорном бизнесе поддержать правительственный №2285, доработав и усовершенствовав его перед вторым чтением.

Он также добавил, что большое количество поданных депутатами от "Слуги народа" проектов на тему урегулирования азартных игр не ускоряет, а только препятствует быстрой и продуманной легализации игорного бизнеса.

"Избранники, которые умножают соответствующие документы, могут лоббировать чьи-то интересы, представлять различные сферы влияния или намеренно мешать политике президента и тормозить его инициативы", - подчеркнул Палатный.

Ранее Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 подготовить закон о легализации игорного бизнеса. Соответствующий документ под №2285 правительство внесло в ВРУ 18 октября. Сейчас в парламенте зарегистрировано уже восемь законопроектов о легализации азартных игр. Шесть из них подали депутаты фракции "Слуга народа".

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