Легализация игорного бизнеса: нардеп Тарасенко рассказал о преимуществах альтернативного проекта

Альтернативный законопроект по легализации игорного бизнеса в Украине, находящийся на рассмотрении в парламенте, вводит более жесткие ограничения по доступу в залы и дает больше контроля за деятельностью игроков, чтобы ограничить распространение игровой зависимости и снизить коррупционные риски.

Об этом рассказал один из авторов законопроекта, народный депутат Тарас Тарасенко на круглом столе в ИА "Укринформ".

Он опроверг аналогии коллег по парламенту в вопросе легализации игрового бизнеса за границей, а также указал на важный момент относительно ограничений по возрасту в альтернативном проекте.

"По поводу аналогий с Латвией – они пытаются ограничивать игровой бизнес, потому что он наносит ущерб правам лиц из-за игровой зависимости. Моя позиция – необходимо территориально ограничивать игровой бизнес, вводить возрастные ограничения – в первом законопроекте ограничение на 18 лет, в альтернативном – 21 год, по доступу в игровые залы", - заметил Тарасенко.

Также нардеп указал на необходимости создания нового органа для контроля игрового бизнеса, с привлечением иностранных партнеров. По его мнению, контроль со стороны Минэкономики поможет исключить коррупционные риски в работе органа, а общественный и правительственный мониторинг – снизит вероятность нарушения прав граждан Украины из-за распространения игровой зависимости.

"Нужно создавать новый орган, который будет осуществлять контроль за деятельностью игрового бизнеса. Понимаю, что с 2009 года в государстве игорного бизнеса не было, специалистов для контроля недостаточно. Коррупционные риски не существенны, можно прописать критерии в министерстве экономики, которое будет назначать руководителей органа. Альтернативным законопроектом также предусмотрено участие в игровом бизнесе только предприятий и других резидентов Украины... Территориальный принцип сможет обеспечить баланс, с помощью мониторинга проследим, чтобы права лиц не нарушались из-за зависимости от игрового бизнеса", - уточнил он.