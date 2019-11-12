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Власть пытается легализовать игорный бизнес в турборежиме и непублично – эксперт

вторник, 12 ноября 2019, 17:21
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Борис Кушнирук Фото: Facebook

Власть пытается легализовать игорный бизнес в турборежиме, поскольку наряду с основным проектом закона о легализации №2285 появилось еще 7 альтернативных.

Об этом заявил глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Как отмечает эксперт, ни один из этих проектов не только не решает проблему игорного бизнеса, а и вносится на рассмотрение парламента без обсуждения и в нарушение процедур.

Так, 12 ноября Верховная Рада приняла постановление, согласно которому все 8 проектов законов внесены на рассмотрение депутатами на текущей сессионной неделе.

Как отметил Кушнирук, проект закона №2285-1 депутата Олега Марусяка хоть и был рекомендован профильным Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к рассмотрению на текущей сессии, но еще не получил оценку Главного научно-экспертного управления, поскольку на момент вынесения документа на первое чтение отсутствовал его текст.

Примечательно, что вдобавок к основному проекту, разработанному и поданному правительством, почти все альтернативные проекты подали депутаты от партии "Слуга народа". И лишь один из проектов внесла депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская.

"Это несколько странно, что разные члены фракции "Слуга народа" бросилась писать законы об одном и том же. Но это же объясняет, что власть, с одной стороны, очень торопится легализовать азартные игры, и надеется, что один из законов удастся протащить в первом чтении и откорректировать к второму и третьему. С другой стороны, очевидно, что у президента, правительства и депутатов нет единой позиции по этому вопросу. Принятие любого из этих проектов не приведет к обещанному Владимиром Зеленским росту инвестиций и поступлениям в бюджет, так как все проекты законов оторваны от реальности и пролоббированы узкой группой компаний, преимущественно российских. Этим и объясняется аномальная непубличность при разработке и принятии проекта легализации игорного бизнеса", - считает Кушнирук.

По данным социсследования компании "Рейтинг", большинство украинцев – 60% - не поддерживают легализацию в Украине игорного бизнеса.

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