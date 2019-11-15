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Письмо будет лично от Геруса: "Слуги народа" отказались согласовать с Еврокомиссией проект об энергорынке

пятница, 15 ноября 2019, 13:30
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Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не будет направлять в Еврокомиссию письмо по согласованию законопроекта №2233 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии".

Такое решение было принято на заседании комитета 14 ноября, передает "Обозреватель".

Большинство депутатов из фракции "Слуга народа" поддержали инициативу Андрея Геруса, что в Еврокомиссию будет направлено его личное сообщение по электронной почте. За это проголосовали 9 членов комитета.

"У нас не согласовано и предусмотрено регламентом, что комитет должен голосовать и отправлять письма в Еврокомиссию, или это должно быть через правительство, или через нас. Поэтому по №2233 я напишу письмо по электронной почте", – сообщил Герус.

Против такой формы согласования проекта выступали депутаты из других фракций.

"Давайте от комитета направим письмо официально. Это неправильно. Я являюсь членом руководящих органов гражданского общества по интеграции Украины в европейское пространство. Мы нарушили Третий энергетический пакет, отступили от принципов и договоренностей с Европейским Союзом. И вы будете писать письмо, затягивать время. Это абсолютно неверные вещи", – требовал нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец.

Его требования и предложения других депутатов о необходимости согласованного со всеми членами комитета письма были отклонены.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2233 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии". Во время обсуждения в сессионном зале представители оппозиционных фракций отмечали, что законопроект №2233 не прошел необходимых процедур согласования с Еврокомиссией. В частности, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что законопроект противоречит директивам Европейского Союза.

Ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии"(№2233), поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Первая энергетическая ассоциации Украины (ПЕАУ) заявила, что принятие этого законопроекта вернет ручное регулирование в электроэнергетике и отменяет реформу рынка электроэнергии. Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты были одобрены Комитетом Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ с нарушением регламентных норм.

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