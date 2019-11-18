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Журналистка рассказала о попытке Богдана отобрать активы Бахматюка через АРМА

понедельник, 18 ноября 2019, 12:08
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Дело против VAB банка восстановлено для того, чтобы забрать аграрный бизнес его бывшего владельца, Олега Бахматюка, используя подконтрольное Агентство по розыску и менеджменту активов.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет журналистка Юлия Самаева.

"Петр Порошенко в свое время планировал, доведя эти дела до конца, сбросить агрохолдинг Ukrlandfarming Бахматюка в сервильное Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и взять себе недорого вкусное. Но надеялся на второй срок и не успел", - пишет журналистка.

Самаева пишет, что "интерес к активам Бахматюка АРМА сохраняет по сей день. А контролирует его сейчас, по разным источникам, то Андрей, то Богдан. Не исключаем, что именно это и воскресило расследования НАБУ. К нему, как и к НБУ, тоже есть вопросы".

НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Однако Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств вкладчикам.

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