RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

19:00
Сели на диету и все равно не худеете? Вот 5 простых, но очень полезных упражнений
18:46
Мародерство россиян на украинских кораблях высмеяли жесткой карикатурой
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:54
Вокруг известного украинского издательства разгорелся скандал в сети из-за России: фото
17:40
Скандал с нардепом-педофилом из "Слуги народа": появилось фото указа президента, подтверждающего судимость
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
17:08
НАБУ завело дело против экс-главы СБУ: в чем его подозревают
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:58
Зеленский сделал заявление о расследовании убийств на Майдане
16:45
В Украину пришли первые снегопады: в сети делятся фото из разных регионов
16:35
Морально надавили: в скандале с нардепом-педофилом всплыл "след" Богдана
16:32
Привет, 1937-й год: сети взорвались шутками и фотожабами из-за принятия в России нового закона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экс-депутат призвал ГБР расследовать нарушения закона при принятии "поправки Геруса"

среда, 20 ноября 2019, 14:57
переглянути новину українською

"Поправку Геруса", которой возобновили импорт электроэнергии из РФ, приняли со служебным подлогом, это преступление должна расследовать ГБР.

Об этом заявил экс-депутат Виталий Куприй, передает "Главком".

"Я ознакомился с материалами дел. Михаил Волынец, народный депутат, заявил о служебном подлоге, как происходило голосование с правкой Геруса. Считаю, что это является основой независимого расследования. Поэтому я включаюсь. Вчера я это получил, сегодня - подал заявление в ГБР", - сказал Куприй.

По мнению Куприя, со стороны власти будет осуществляться сопротивление по расследованию махинаций вокруг "поправки Геруса", поскольку к делу причастен не только председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус.

"Если разрубить этот гордиев узел, то там будет видно, что не только Андрей Герус участвовал. Там было принято решение большинством комитета. Правка ночью принималась с поддельными протоколами. Думаю, Офис президента будет оказывать максимальное сопротивление, чтобы это не было расследовано", - прогнозирует Куприй.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. Народный депутат Алексей Кучеренко заявлял, что "поправка Геруса" была принята с нарушением регламента работы Верховной Рады.

По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут.

Ранее Куприй сообщил, что заявление Ляшко с требованием открыть уголовное производство против Геруса за "государственную измену" и "злоупотребление властью" прокурор отказался зарегистрировать.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: