Экс-депутат призвал ГБР расследовать нарушения закона при принятии "поправки Геруса"

"Поправку Геруса", которой возобновили импорт электроэнергии из РФ, приняли со служебным подлогом, это преступление должна расследовать ГБР.

Об этом заявил экс-депутат Виталий Куприй, передает "Главком".

"Я ознакомился с материалами дел. Михаил Волынец, народный депутат, заявил о служебном подлоге, как происходило голосование с правкой Геруса. Считаю, что это является основой независимого расследования. Поэтому я включаюсь. Вчера я это получил, сегодня - подал заявление в ГБР", - сказал Куприй.

По мнению Куприя, со стороны власти будет осуществляться сопротивление по расследованию махинаций вокруг "поправки Геруса", поскольку к делу причастен не только председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус.

"Если разрубить этот гордиев узел, то там будет видно, что не только Андрей Герус участвовал. Там было принято решение большинством комитета. Правка ночью принималась с поддельными протоколами. Думаю, Офис президента будет оказывать максимальное сопротивление, чтобы это не было расследовано", - прогнозирует Куприй.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. Народный депутат Алексей Кучеренко заявлял, что "поправка Геруса" была принята с нарушением регламента работы Верховной Рады.

По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут.

Ранее Куприй сообщил, что заявление Ляшко с требованием открыть уголовное производство против Геруса за "государственную измену" и "злоупотребление властью" прокурор отказался зарегистрировать.