Остановить войну, но не путем капитуляции: Тимошенко выступила на Саммите Европейской народной партии

В среду, 21 ноября, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила с речью о ситуации в Украине на Саммите Европейской народной партии в Загребе (Хорватия).

Об этом говорится на сайте ее политической силы.

"Сегодня, после тяжелых, но успешных европейских выборов, мы снова собрались вместе, чтобы совместно определить цели и приоритеты на будущее. Наша цель - услышать голос каждой страны ради общего успеха", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер партии "Батькивщина" подробно проинформировала присутствующих о ситуации в Украине и отметила, что в государстве уже более пяти лет продолжается война, которая привела к многочисленным жертвам среди населения, аннексии и оккупации части территории.

"Украина сегодня - единственная страна в Европе, на территории которой идет война. Европейское сообщество не может закрыть глаза на оккупацию Донбасса и аннексию Крыма. Я призываю вас не прекращать санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины. Только вместе, нашей общей европейской семьей, мы можем остановить эту войну, но ни в коем случае не путем капитуляции", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" обратилась с просьбой к европейским лидерам и чиновникам не допустить навязывания Украине шагов, которые могут привести к дальнейшему разрушению суверенитета и территориальной целостности во время саммита в Нормандском формате, который должен состояться 9 декабря.

Юлия Тимошенко стала единственным украинским политиком, представлявшая нашу страну на Саммите ЕНП, где собрались лидеры и топ-чиновники ЕС, руководство ЕНП, европейские топ-политики.

Кроме того, во время саммита Юлия Тимошенко провела разговор с новоизбранным Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

20-21 ноября Юлия Тимошенко и заместитель председателя партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики Григорий Немыря находятся с рабочим визитом в Загребе для участия в Конгрессе и Саммите ЕНП.

20 ноября во время Конгресса члены ЕНП выбрали Дональда Туска президентом Европейской народной партии.