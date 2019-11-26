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Это ответственность правоохранителей: Оржель ушел от ответа на вопрос о схемах в "Укргидроэнерго"

вторник, 26 ноября 2019, 16:29
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Правоохранительные органы открыли ряд производств в отношении руководителей ГП "Укргидроэнерго", при этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уходит от ответа на вопросы по поводу деятельности предприятия.

Так, глава профильного министерства переложил ответственность за решение вопросов с "Укргидроэнерго" на руководителей правоохранительных органов, отвечая на вопрос журналистов в ходе презентации приоритетов работы его ведомства на 2019-2020 годы.

Журналисты спросили, есть ли у Минэнерго планы по поводу аудита и смены руководства в "Укргидроэнерго".

"Этот вопрос касается политических решений. Пока руководством принимаются абсолютно беспристрастные решения, как об обновлении всех руководителей центральной исполнительной власти, так и обновления всех руководителей государственных предприятий, и обновления состава наблюдательных советов. Те моменты относительно уголовных дел, о которых вы говорите - это вопрос к правоохранительным органам, если они действительно подтверждаются - это как раз зона их ответственности", - отметил министр.

Следует отметить, что ранее в СМИ появилась информация о хищениях сотен миллионов гривен руководством государственной компании "Укргидроэнерго" Игоря Сироты. Расследование об этом опубликовало издание From.ua.

Указывается, что Сирота имеет медицинское образование по профессии "стоматолог" и руководит компанией со времен Виктора Януковича. В 2016 году Генпрокуратура закрыла 5 уголовных дел по злоупотреблениям на его предприятии на общую сумму более 1,2 млрд гривен.

В распоряжении редакции "Апострофа" оказались копии документов, подтверждающих расследования по "Укргидроэнерго".

Журналисты считают, что Сирота уже сумел договориться с новым руководством государства и профильным министром Оржелем о том, чтобы остаться на должности и именно этим продиктована подобная реакция министра на вопрос о хищениях и дальнейших планах по госпредприятию.

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