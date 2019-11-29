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"Бомбы" для рейтинга Зеленского: эксперт высказался о влиянии легализации азартных игр и рынка земли

пятница, 29 ноября 2019, 12:49
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Если власть не пересмотрит свое отношение к намеченной легализации рынка азартных игр, а также ко введению рынка сельхозземель, последствия могут быть непредсказуемы.

Так считает глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, передает UaInfo.

"Если президент Зеленский не остановит легализацию азартных игр и введение рынка земли, его ждет катастрофическое падение рейтинга до конца этого года", - считает Кушнирук.

Поводом для высказывания эксперта послужили результаты социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.

Согласно указанным данным, "по поводу продажи земли сельхозназначения люди высказались против – 57,9%. Что касается азартных игр, мнения украинцев разделились: за – 37,6%, но в большинстве оказались те, кто против – 49,3%".

В результате подобных действий властей количество украинцев, которые считают, что Украина движется в верном направлении, снизилось с 50,5% в августе до 35,9% в ноябре.

"За такой короткий срок это очень большое падение, и именно азартные игры и рынок земли сыграли в этом очень существенную роль. Скажем так: не пытайся власть пропихнуть такие непопулярные решения, и результаты опроса были бы совсем другими", - заметил эксперт.

Опрос группы "Рейтинг", посвященный легализации азартных игр, показал более радикальные настроения украинцев. Против легализации высказались почти 60% опрошенных.

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