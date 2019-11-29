Уберите руки от журналистов: Тимошенко раскритиковала идеи власти по регулированию работы СМИ

Новой власти следует заниматься реальными проблемами населения, а не инициативами по регулированию работы СМИ.

Об этом написала Юлия Тимошенко в Facebook, комментируя заявления представителей команды президента Зеленского о том, что власти намерены контролировать "стандарты новостей", регулировать деятельность медиа и соцсетей.

"Дам новой власти дружеский совет. Уберите руки от журналистов. Не нарывайтесь на неприятности, которые еще больше ускорят падение вашего рейтинга", - призвала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко отметила, что в Украине вряд ли найдется еще один политик, который на протяжении своей карьеры пережил столько фейков и дезинформации в СМИ, как она. При этом, она утверждает, что ни разу ей не приходило в голову вводить цензуру и преследовать журналистов.

"Свобода слова, пусть и с определенными моментами, - это безусловная демократическая ценность и чуть ли не единственное бесспорное достижение Украины", - резюмировала Тимошенко.

"Самое печальное, что о необходимости ограничить свободу слова говорят бывшие журналисты", - констатировала политик.