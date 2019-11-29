RU  UA  EN

пятница, 29 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 ноября

17:35
Синоптики раскрыли, когда Украину накроет снег: названа дата
17:31
Очень необычно: экстравагантный образ Насти Каменских вызвал споры в сети
17:25
Минздрав обновил список противопоказаний для прививок: кому стоит остерегаться
17:09
Селфи с рогами и чучелом кабана: в сети раскритиковали странные увлечения главы Харьковской ОГА Кучера, фото
17:07
Суд принял неожиданное решение по соратнику "крестного отца контрабанды"
16:43
Волонтера разгневало заявление Королевской про "псевдопатриотов" и войну на Донбассе: видео
16:40
Гибель украинских альпинистов в Словакии: кто был в группе и почему случилась трагедия
16:21
Все мы люди: второй участник ДТП с Кулебой рассказал про аварию и беседу с чиновником
15:59
Екатерина Кухар с мужем показали страсть на страницах известного глянца: фото
15:54
Приходи за халявными берцами: появились забавные фотожабы про черную пятницу в Нацгвардии
15:47
Людей держат за идиотов: в сети показали фото и видео ценников в украинских супермаркетах
15:25
Скрывался от наказания: новые детали про "слугу народа", осужденного за избиение человека
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Уберите руки от журналистов: Тимошенко раскритиковала идеи власти по регулированию работы СМИ

пятница, 29 ноября 2019, 16:23
переглянути новину українською

Новой власти следует заниматься реальными проблемами населения, а не инициативами по регулированию работы СМИ.

Об этом написала Юлия Тимошенко в Facebook, комментируя заявления представителей команды президента Зеленского о том, что власти намерены контролировать "стандарты новостей", регулировать деятельность медиа и соцсетей.

"Дам новой власти дружеский совет. Уберите руки от журналистов. Не нарывайтесь на неприятности, которые еще больше ускорят падение вашего рейтинга", - призвала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко отметила, что в Украине вряд ли найдется еще один политик, который на протяжении своей карьеры пережил столько фейков и дезинформации в СМИ, как она. При этом, она утверждает, что ни разу ей не приходило в голову вводить цензуру и преследовать журналистов.

"Свобода слова, пусть и с определенными моментами, - это безусловная демократическая ценность и чуть ли не единственное бесспорное достижение Украины", - резюмировала Тимошенко.

"Самое печальное, что о необходимости ограничить свободу слова говорят бывшие журналисты", - констатировала политик.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: