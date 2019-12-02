Как бег на дорожке: Зеленский поделился тонкостями диалога с Путиным по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в "нормандском формате" будет настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил во время своего обращения к украинцам во вторник, 2 декабря, прямо из спортзала, стоя на беговой дорожке.

Он заявил, что пытаться урегулировать конфликт на Донбассе без диалога с Путиным, это то же, что бежать по беговой дорожке, то есть терять силы, оставаясь на месте.

"Без этого диалога можно ... но это, примерно, как бег на этой беговой дорожке, то есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте. То есть мы просто не хотим быть на месте. Мы хотим, чтобы все это закончилось, и мы снова были великой страной", - уверен президент.

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Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский во время этого видеообращения заявил, что найден способ, который позволит следующей зимой уменьшить тарифы на газ почти наполовину.